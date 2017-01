Programación Lógica y Recuperación de Información

18.4.05 Vida Artificial: bitácora

A través de los referidos (referred) de las estadísticas, he recalado en la bitácora Vida Artificial ("Inteligencia Artificial, Software Libre y algo de todo lo demás"). En ella, entre otras interesantes anotaciones y comentarios, encontramos un apartado dedicado a "colgar" traducciones al castellano de artículos publicados originalmente en Generation5 (portal dedicado a la Inteligencia Artificial y sus múltiples perspectivas), ocasión magnífica para acceder a su contenido por parte de aquellos que no dominen excesivamente (o nada) el idioma inglés, dada la buena calidad que en general suelen tener, y su orientación eminentemente práctica, aunque bien es cierto que salvo los de carácter introductorio, generalmente están pensados para ser leídos por personas con conocimientos previos sobre el tema tratado en particular. Sobre el lenguaje Prolog y el Procesamiento del Lenguaje Natural ( NLP ) -debilidades particulares, entre otras, de quien suscribe-, hay unos cuantos en Generation5, muy recomendables para quien desee introducirse en el conocimiento de estas cuestiones.