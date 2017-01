Programación Lógica y Recuperación de Información

3.1.05 Reseñas de libros sobre lógica y demostración en MAA Online

En Proofs and Logic Solving Book Reviews, se listan todas las reseñas publicadas en la web de la Mathematical Association of America (MAA Online), dentro de la sección Read This! - The MAA Online book review column, sobre monografías cuya temática principal gira en torno a la lógica y la demostración, así como disciplinas conexas de la matemática, como por ejemplo la teoría de conjuntos. Para localizar reseñas sobre otras temáticas del ámbito de estudio de las matemáticas, acudir al índice por temas.

También son destacables en la web de MAA Online, las breves columnas mensuales (en el menú desplegable de la izquierda del portal de entrada, están recogidas bajo el epígrafe "Publications, Columns"), escritas por diversos autores sobre toda clase de temas relacionados con el amplio universo de las matemáticas, como por ejemplo la de Keith Devlin, la más veterana de todas, publicada bajo el epígrafe Devlin's Angle; este autor, y sobre el tema de la lógica y la deducción, tiene alguna cosa interesante, como son los breves comentarios The mathematics of human thought, Laws of Thought y Are Mathematicians Turning Soft?, entre otros.

Actualización (07/01/2005): en el artículo de este mes (enero 2005), Last doubts removed about the proof of the Four Color Theorem, K. Devlin da cuenta de nuevas aportaciones en la demostración, mediante medios informáticos, del Problema de los Cuatro Colores [1] [2] [3], un clásico en el campo de la lógica deductiva, la demostración matemática, la topología, y la combinatoria, y hace un repaso a las diversas conjeturas que este problema a suscitado a lo largo del tiempo. Este problema se puede definir, brevemente, mediante el siguiente enunciado:

"En un plano o en una esfera no se necesitan más de cuatro colores para colorear un mapa de manera que dos regiones vecinas, es decir, que compartan una frontera y no únicamente un punto, no queden coloreadas del mismo color" Fuente]

John McCarthy, uno de los pioneros de la Inteligencia Artificial, analizó, en el artículo Coloring Maps and the Kowalski Doctrine (1982), un programa escrito en Prolog, y sus algoritmos subyacentes, que resolvía este problema aplicando la metodología de la programación lógica a demostraciones matemáticas anteriores, alcanzadas tras el enunciado del problema en la segunda mitad del siglo XIX.