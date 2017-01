Programación Lógica y Recuperación de Información

17.12.04 Una introducción general al lenguaje Prolog

A quienes busquen una introducción básica (muy básica eso sí) al lenguaje Prolog, les recomiendo la lectura del artículo o "white paper" de Gerardo Rossel "Programación lógica":

"Un recorrido por la programación lógica y uno de sus lenguajes más representativos: Prolog, clásico de la inteligencia artificial, que se aplica de múltiples formas en el desarrollo de software comercial" [Fuente: entradilla del artículo]

En la introducción del artículo se define de forma muy clara y concisa la famosa "ecuación" de Kowalski (a la que quizás recordarán dediqué un comentario bastante extenso -no tan claro y conciso-, hace ya tiempo, en la anotación "A propósito de la fórmula de Kowalski"). Leemos lo siguiente en dicha introducción:

"[...] La ecuación de Robert Kowalski [...] establece la idea esencial de la programación lógica: algoritmos = lógica + control. Es decir, un algoritmo se construye especificando conocimiento en un lenguaje formal (lógica de primer orden), y el problema se resuelve mediante un mecanismo de inferencia (control) que actúa sobre aquél."

Publicado en el número 7 de la revista .code, el texto completo del artículo se puede localizar, en formato PDF , a través de la página de Amzi!, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones y sistemas expertos sobre la base de los fundamentos de la programación lógica en sinergia o conjunción con otras tecnologías y lenguajes:

"Amzi! specializes in products and services for developing and deploying integrated application components that apply logical knowledge, such as pricing rules, configuration logic, insurance regulations, diagnostic and advisory knowledge, grammar rules, message translation rules, and semantic relationships. [...]" [Fuente: Amzi! Technology, Products and Services Overview

Especialmente reputado es su entorno de desarrollo Amzi! Prolog + Logic Server ("Embeddable, extendable Prolog for programmers to build high-performance rule-based systems."). Por otra parte, en el apartado "Articles & Links" encontramos, en inglés, un buen número de introducciones, tutoriales, artículos, y otras referencias, sobre el lenguaje Prolog y sus múltiples aspectos prácticos, con una especial atención a su aplicación en el desarrollo de sistemas expertos.

Para finalizar, comentar que, increíble e inmerecidamente (y no es falsa modestia), se referencia a este espacio de publicación con formato de bitácora desde el que escribo estas líneas, en el apartado "Enlaces relacionados", que se puede encontrar al final del artículo de Gerardo Rossel. La publicación de esta breve reseña no tiene nada que ver con dicha circunstancia, de hecho reparé en ella una vez que me puse a escribir y releí con mayor atención el texto del artículo...