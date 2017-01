Programación Lógica y Recuperación de Información

21.12.04 Artículos, comentarios, y otros enlaces diversos

En estos últimos meses de ausencia de producción escrita por estos lares, he ido tomando nota de una serie de artículos, comentarios en bitácoras, y otros enlaces de diversa naturaleza, que han merecido mi interés por una u otra razón, siempre en función de la temática sobre la que versa o pretende versar este sitio. No se trata de una lista exhaustiva (de todo lo que he leído y me ha interesado), ni ordenada con excesivo criterio o rigor...

Artículos, introducciones, anotaciones de "blogs":

Páginas y sitios web:

Conferencias, congresos:

AIED 2005 - The 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (18-22 de julio 2005, Amsterdam).

ECIR'05 - 27th European Conference on Information Retrieval (21-23 de marzo 2005, Santiago de Compostela).

7º Congreso ISKO-España (6-8 de julio 2005, Barcelona).

PADL 05 - Seventh International Symposium on Practical Aspects of Declarative Languages (10-11 de enero 2005, Long Beach, California).

Comentar por último que mi intención es ir publicando de aquí en adelante, y con una periodicidad más o menos mensual, sucesivas listas de los artículos, reseñas y otros textos y enlaces, que me parezcan más relevantes, relacionados directa o indirectamente con los asuntos tratados por lo general en este blog.