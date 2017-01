Programación Lógica y Recuperación de Información

El pasado martes 22/06/2004, falleció en EE.UU. Robert W. Bemer, pionero de la programación de ordenadores. Entre sus méritos profesionales se cuenta el haber contribuído decisivamente al establecimiento del estándar ASCII [1] [2] de representación e intercambio de información, y al desarrollo del lenguaje de programación COBOL . Con motivo de su fallecimiento, el diario El País publicó en la edición de ayer 27/06/2004 una breve nota biográfica, traducción del texto original editado en The New York Times, de la que extractamos los párrafos que hacen referencia al trabajo de Bemer en el campo de la programación informática:

Robert W. Bemer, pionero de la programación de ordenadores

Robert W. Bemer, uno de los primeros programadores de ordenadores, que contribuyó a idear ASCII , un sistema que sigue estando en uso para representar letras y números en código [...] empezó a trabajar con ordenadores cuando hacía trabajos de ingeniería en aviones militares para la Rand Corporation de California, en 1949. "Allí conocí los primeros ordenadores IBM y me enamoré de su técnica. Supe que estaba hecho para el mundo de los ordenadores. Este negocio estaba en su primera infancia, y programar era un trabajo que se hacía a la medida; normalmente implicaba preparar máquinas para que hicieran cálculos de uno en uno. Hasta 1958 no se publicó la primera mención al término software como término informático. El software no era una actividad independiente, sino simplemente algo por lo que había que pagar para conseguir que los ordenadores, que tenían entonces el tamaño de una habitación, pudieran hacer su trabajo", escribió en una serie de recuerdos en su página web.

Brillante, locuaz e irreverente, Bemer pareció encajar exactamente en el papel durante los primeros años alocados de la programación. Trabajó para fabricantes de aviones en California, hasta 1955, que se incorporó al departamento de investigación de programación de IBM en Nueva York. No había preparación oficial para programadores, y durante un tiempo Bemer estuvo encargado de reclutarlos.

Bemer desempeñó un importante papel contribuyendo a desarrollar un sistema estándar para traducir letras y números a un código digital que podía ser procesado por un ordenador, conocido como Código Estándar Americano para Intercambio de Información, o ASCII (siglas en inglés). Antes de ASCII , los fabricantes de ordenadores tenían sus propios sistemas para codificar letras y números, lo que hacía difícil o imposible el intercambio de datos entre máquinas de distintos fabricantes de ordenadores. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, Bemer fue uno de los principales defensores e impulsores del estándar, bajo la orientación del Instituto Americano de Estándares Nacionales (después fue adoptado por la Organización Internacional de Estándares). ASCII se puso en práctica en 1963, se fue expandiendo y modificando a lo largo de los años [...]. Bemer apoyó decididamente el ASCII , a pesar de que la dirección de IBM defendía su propio estándar de codificación. En 1962, Bemer dejó IBM para incorporarse a la división Sperry Sand's Univac. A su manera, el estándar ASCII fue un precursor de los estándares para intercambio y lectura de datos que permiten la comunicación a través de Internet y la web mundial.

A finales de los años cincuenta, Bemer desempeñó un papel en otro estándar informático importante, el lenguaje de programación Cobol. El Departamento de Defensa quería un lenguaje común para datos de contabilidad y administración, y el resultado, a finales de 1959, fue Cobol, siglas inglesas de Lenguaje Común Orientado a la Administración. [...]