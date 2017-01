Programación Lógica y Recuperación de Información

14.4.04 Seminarios sobre Programación Lógica y Declarativa

Nos hacemos eco en esta ocasión de tres citas que, en el ámbito de las conferencias y los encuentros referidos a la programación declarativa/funcional (en PDF ) y lógica, están por celebrarse en los próximos meses:

1st European Lisp and Scheme Workshop (Oslo, 13 de junio 2004)

"Lisp has a tradition of providing a fruitful basis for language design experiments for many decades. The structure of Lisp, including Common Lisp and Scheme as its major dialects of today, makes it easy to extend the language or even to implement entirely new dialects without starting from scratch. Common Lisp, with the Common Lisp Object System (CLOS), was the first object-oriented programming language to receive an ANSI standard at the beginning of the 1990's. It is, arguably, the most complete and advanced object system of any programming language, and has influenced many other object-oriented programming languages that were to follow." continúa]

Colloquium on Implementation of Constraint and LOgic Programming Systems (CICLOPS 2004)

"This workshop aims at discussing and exchanging experience on the design, implementation, and optimization of logic, constraint (logic) programming systems, and systems intimately related to logic as a means to express computations. Experience backed up by real implementations and their evaluation will be given preference, as well as descriptions of work in progress in that direction." continúa]

The 14th workshop on logic programming environments (WLPE' 04)

"The aim of the workshop is to provide an informal meeting for the researchers working on tools for the development and analysis of logic programs. This year we want to emphasize two aspects: on one hand we want to discuss the presentation, pragmatics and experiences of such tools; on the other one, we want to extend the concept of "logic programming" environments to tools developed for any language based on computational logic (constraints, integration of paradigms, specification languages, ...)." continúa]

De la primera cita (de cuya celebración nos hemos enterado vía Bill Clementson's Blog, "Bits and pieces (mostly Lisp-related) that I collect from the ether") están disponibles, en formato PDF , los papers (comunicaciones, ponencias) recibidos hasta el momento. En cuanto a los workshops (talleres de trabajo, seminarios) CICLOPS 2004 y WLPE' 04, decir que se celebrarán en el marco la 20th International Conference on Logic Programming (ICLP'04, 6-10 de septiembre 2004, Saint-Malo, Francia), organizada por la Association for Logic Programming (ALP).

Manuel Carro y José Manuel Gómez-Perez, dos de los organizadores y coordinadores de los seminarios encuadrados en la ICLP'04 a los que acabamos de hacer referencia, son miembros del CLIP Lab (The Computational logic, Languages, Implementation, and Parallelism Lab) de la Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, cuya área de actividad se centra en la Programación Lógica en general y la Programación Lógica con Restricciones (Constraint Logic Programming, CLP) en particular. En este contexto de actividad, los miembros del CLIP Lab han desarrollado el sistema Ciao Prolog:

"[...] entorno de programación lógica y de restricciones [...] es uno de los sistemas desarrollados por el grupo CLIP. [...] es software libre [...] y se está utilizando actualmente tanto en aplicaciones empresariales como en el entorno académico [...]. Entre las ventajas ofrecidas por Ciao Prolog resalta su extensibilidad, que ha permitido desarrollar muchas librerías que añaden funcionalidades significativas al sistema, tales como resolutores de restricciones, concurrencia, primitivas para la programación distribuida y de agentes inteligentes, persistencia, orden superior, objetos, interfaces a otros lenguajes de programación, etc. Como ejemplos podemos destacar la librería PiLLoW, posiblemente el componente más utilizado para la interconexión entre sistemas de programación lógica (y de restricciones) y la WWW , y LPdoc, un generador automático de documentación para sistemas de programación lógica y de restricciones, ambos distribuidos como software libre." fuente]