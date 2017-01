Programación Lógica y Recuperación de Información

7.4.04 Prolog + Scheme = Schelog

Schelog es una implementación desarrollada por D. Sitaram que permite combinar fragmentos de código escritos en un estilo de programación similar a Prolog (incluyendo las principales características de este lenguaje tales como el backtracking o retroceso, la unificación, el corte, la negación, predicados meta-lógicos, etc.) con expresiones en Scheme puro o convencional (Scheme es un lenguaje derivado de Lisp - ver la anterior anotación en la que hacíamos referencia a este último), dentro de una misma aplicación:

Schelog is an embedding of Prolog-style logic programming in Scheme. "Embedding'' means you don't lose Scheme: You can use Prolog-style and conventional Scheme code fragments alongside each other. Schelog contains the full repertoire of Prolog features, including meta-logical and second-order ("set'') predicates, leaving out only those features that could more easily and more efficiently be done with Scheme subexpressions. En Programming in Schelog

La sintaxis de Schelog es la propia del lenguaje Lisp/Scheme (básicamente, consiste en listas anidadas e indentadas, sin comas, indicadas mediante paréntesis, anteposición de los signos de operación a los argumentos, cadenas de caracteres entre comillas, etc.). A modo de ejemplo, se indica a continuación la porción de código necesaria para calcular, recursivamente, el factorial de un número, en Prolog en primer lugar, y en Schelog en segundo (recordemos que el factorial de un número natural n, es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n):

factorial(0,1):- !. factorial(X,Y):- X1 is X-1, factorial(X1,Y1), Y is X*Y1. (define %factorial (%rel (x y x1 y1) [(0 1) !] [(x y) (< x 0) ! %fail] [(x y) (%is x1 (- x 1)) (%factorial x1 y1) (%is y (* y1 x))]))

Schelog puede ser considerado como una combinación entre los estilos de programación o paradigmas representados por el lenguaje Prolog por un lado (programación lógica), y el dialecto de Lisp Scheme por otro (programación declarativa y funcional). "Programming in Schelog" es una introducción en la que el mencionado D. Sitaram aborda la sintaxis y la programación mediante la implementación que venimos comentando. Por otra parte, y de este mismo autor, "Teach Yourself Scheme in Fixnum Days" es una guía rápida e introducción al lenguaje Scheme.