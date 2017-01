Programación Lógica y Recuperación de Información

2.3.04 Una introducción a Prolog ¿para "Hackers"...?

A través de pjorge, me entero de la reciente publicación de A Prolog Introduction for Hackers. De paso la referencia me ha servido para conocer Kuro5hin.org: "...collaborative site about technology and culture, both separately and in their interactions." (fuente).

A pesar de lo que el título pueda dar a entender, "A Prolog Introduction..." es simplemente una introducción a este lenguaje, de carácter muy general, por lo que no acabo de entender que pintan los "hackers" en el asunto... seguramente, como me apuntaba Ander de Donosti.org, algo de esto debe de haber en tan incomprensible mención... De carácter general y breve, repito, aunque al tiempo de exposición suficientemente clara y completa, este pequeño tutorial es sin embargo bastante adecuado para quienes apenas conozcan algo (o nada) del lenguaje Prolog y estén interesados en adquirir unas nociones básicas. Quizás se hecha en falta una mención más extensa de procedimientos esenciales como son el corte, la negación, las técnicas recursivas y de parámetros acumuladores, la utilización de predicados dinámicos, etc.

También son de lectura muy recomendable los numerosos comentarios suscitados a propósito de este pequeño tutorial (más de 100 en el momento de escribir estas líneas), destacando especialmente, a mi modo de ver, el que lleva por título "Benefits of the Prolog mindset...", pero en fin, conviene no perderse ninguno; muchos de ellos son simples críticas, más o menos fundamentadas, en torno a los méritos o deméritos del lenguaje Prolog, si bien en otros casos se trata de aportaciones adicionales, muy pertinentes, en torno a cuestiones poco o nada tratadas en el tutorial que venimos comentando, o que simplemente informan de recursos interesantes relacionados con dicho lenguaje.

A su vez, en los comentarios a la anotación de pjorge, JJ da una opinión un tanto sorprendente, y a mi juicio prejuiciosa y equivocada, acerca del lenguaje Prolog, que en cualquier caso es contestada con gran acierto por Akuma...

En Lambda the Ultimate también hacen referencia al tutorial "A Prolog Introduction...", e igualmente, en el apartado de comentarios se pueden leer opiniones interesantes. Destacar que Peter Van Roy, en dichos comentarios, hace algunas correcciones a fallos evidentes contenidos en el texto de la introducción que venimos comentando.

Finalizamos reseñando varios tutoriales, apuntes e introducciones al lenguaje Prolog. En algunos casos se trata de ediciones electrónicas de monografías dedicadas a este lenguaje de programación lógica. El orden de la mención es aleatorio, no implica ningún tipo de escala de importancia ni nada parecido:

En castellano

En inglés

Monografías

En otros idiomas

No se trata en absoluto de un listado completo de todo lo que se puede localizar en Internet sobre este lenguaje. En inglés, y también en castellano, se encuentran bastantes apuntes y notas de curso correspondientes a asignaturas universitarias, por lo general de calidad y profundidad de análisis bastante superiores a las que encontramos en las introducciones y tutoriales que acabamos de mencionar, si bien su referencia la dejamos para más adelante.