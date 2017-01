Programación Lógica y Recuperación de Información

3.3.04 El "spam" como metáfora de un organismo vivo

Interesante artículo en el portal Generation5: "Application of Biological Metaphors for Identifying and Killing Spam" (S. Evans). ¿el tema? creación de un filtro anti-spam utilizando técnicas de Redes Neuronales Artificiales (RNA, Artificial Neural Networks). Como introducción y argumento teórico, el autor realiza una curiosa analogía, el fenómeno del spam como un ser vivo (Spam as a Living Organism), en constante evolución y adaptación al "medio" (en este caso el correo electrónico y sus formatos y medios de transmisión a través de Internet), regido por leyes propias de "adaptación natural".

Complete with C# source code, this article looks at how to identify spam using a variety of biological metaphors such as neural networks. fuente]

El artículo incluye el código fuente de dicho filtro, descargable en un archivo comprimido, y desarrollado en lenguaje C#. Como todas las RNA , este código necesita de un entrenamiento previo para funcionar correctamente, como se explica en el texto (Training the Networks). En el apartado de resultados, se nos informa de que, en las pruebas realizadas, se ha obtenido un solo fallo sobre 1000 correos analizados.

En otro orden de asuntos, no muy alejados en todo caso, y también en Generation5, se publico hace ya varias semanas otro artículo que me gustaría destacar: "Intelligence - Artificial and Otherwise" (Bruce L. Toy):

This paper presents a model of artificial intelligence, based on an XML memory structure, a logic architecture of divisible processor functions, and real-time sensor integration. It incorporates learning, consciousness, creativity, and growth in a framework that can be used to understand human behavior, build an independent intelligent entity, or integrate a large-scale computer network into an intelligent system. fuente]