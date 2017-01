Programación Lógica y Recuperación de Información

22.2.04 Un nuevo "blog" y clasificaciones facetadas a propósito de Nedstat

Por medio de los "referred" (referidos) de las estadísticas, me entero de la existencia de Sense of Wonder, weblog escrito en inglés por David Cerezo, que la verdad sea dicha tiene muy buena pinta, tanto en la presentación como en los contenidos, que en definitiva viene a ser lo importante. Problemas fundamentales de la teoría de la computación, lenguajes de programación, representación del conocimiento... son, a grandes rasgos, algunos de los temas tratados de momento, complementados por prometedores apartados como el que encontramos en la columna de la derecha bajo el epígrafe "Worth reading documents", selección de documentos relevantes de temática variada.

Por cierto, y ya que hemos mencionado el sistema de estadísticas, es muy curiosa y expresiva, muy "semántica", la identificación que hace Nedstat de los apartados en que divide la información que ofrece, a saber: "Aquí y ahora", "Cuándo", "De dónde", "Cómo", "Con qué"... Sin duda se trata de una forma de clasificación, de organización facetada de la información, que recuerda a las cinco facetas significativas o fundamentales de la Clasificación Colonada ("Colon Classification") de Ranghanatan: Personalidad, Materia, Energía, Espacio y Tiempo. Éstas permiten agrupar la información en "campos semánticos", determinados por una serie de afinidades y características comunes.

Ranganathan consideraba el mundo como un conjunto de entidades variables, descomponibles en puntos de vista o facetas, que son los términos normalizados, utilizados para clasificar las materias, que acabamos de enumerar:

Personalidad: es el primer orden clasificatorio, el objeto principal de cada materia y por ello el órden más activo.

Materia: aspectos, propiedades, cualidades, elementos materiales.

Energía: acciones, procedimientos, técnicas.

Espacio: lugar en el que sucede un hecho.

Tiempo: toda realidad es contemplable desde una localización en el tiempo.

Los sistemas facetados se basan en el análisis y descomposición de las materias en sus partes componentes, y la unión de esas partes de acuerdo con el documento que se va a representar. Implican por tanto un proceso de análisis y de síntesis, que toma en consideración la individualidad de cada documento, y permite un elevado grado de autonomía en la toma de decisiones a la hora de clasificarlos.

Podemos destacar las siguientes ventajas de las clasificaciones facetadas:

Las divisiones en facetas constituyen medios originales para canalizar las materias y los conocimientos.

Permiten explicar conceptos con mayor precisión que los sistemas enumerativos (aquellos que listan, relacionan, y enumeran todas las materias con carácter lineal, dividiendo las disciplinas en clases de niveles jerárquicos diferenciados, descendiendo en especificidad), a partir de un número de elementos menor. Las facetas tienen una alta capacidad combinatoria, partiendo de pocos elementos iniciales.

Los sistemas facetados se prestan bien a la automatización, ya que una materia se puede localizar a partir de cada una de las facetas con las que halla sido descrita, incidiendo de esta forma en ciertos aspectos de la postcoordinación (en los lenguajes documentales postcoordinados los términos de la descripción se utilizan libremente, sin relación a priori entre ellos, estableciéndose esa relación en el momento de la recuperación del documento).

Tienen una gran capacidad para integrar nuevos conceptos. Se pueden introducir modificaciones en una faceta dentro de un área determinada sin que afecte a las restantes.

Sin embargo:

Los sistemas facetados tienen una estructura, para cada materia concreta, con niveles jerárquicos menos definidos que la equivalente en las clasificaciones de carácter enumerativo.

Las notaciones resultantes son a menudo complicadas y difíciles de memorizar, al estar adaptadas expresamente a cada documento en particular.

La responsabilidad de las descripciones recae siempre sobre la competencia del clasificador, mientras que en los sistemas enumerativos ésta se presenta resuelta en las tablas.

En cualquier caso el sistema clasificatorio facetado desarrollado por Ranganathan, supuso un importante avance teórico, de decisiva influencia en los posteriores sistemas de clasificación de carácter combinatorio y en los modernos tesauros.